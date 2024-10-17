​Орещук: «Дзюбе не надо ничего доказывать Семаку»

В российском футболе наступает двенадцатый тур, питерскому «Зениту» предстоит сыграть с тольяттинским «Акроном», в котором с недавних пор выступает Артём Дзюба, в прошлом выступавший как раз за «Зенит». Но Роман Орещук, бывший футболист «Черноморца», не считает это противостояние принципиальным. По его словам, Дзюбе нечего доказывать своему бывшему клуб.

- Артему доказывать ничего не надо. Почему все думают, что ему нужно что-то доказывать. Артем работает для себя и на свой клуб. Доказывать Семаку нечего, - цитирует слова Орещука Vprognoze.ru.

Сейчас питерский клуб занимает третье место в турнирной таблице.