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«Динамо» планирует усилить центр обороны в зимнее трансферное окно эксклюзив

17 Октября 2024 • 00:37 Комментировать
Рубин
...
Динамо Москва
20.10 19:00

В московском «Динамо» занимаются поиском вариантов усиления состава.

Согласно информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «бело-голубые» планируют укрепить центр обороны в зимнее трансферное окно. Работа в этом направлении уже ведётся.

«Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России после 11 туров, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь очков. В воскресенье столичный коллектив проведёт выездную встречу с казанским «Рубином». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

По итогам прошлого сезона «Динамо» заняло третью позицию в РПЛ, уступив «Зениту» всего один балл.

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