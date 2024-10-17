В московском «Динамо» занимаются поиском вариантов усиления состава.

Согласно информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «бело-голубые» планируют укрепить центр обороны в зимнее трансферное окно. Работа в этом направлении уже ведётся.

«Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России после 11 туров, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь очков. В воскресенье столичный коллектив проведёт выездную встречу с казанским «Рубином». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

По итогам прошлого сезона «Динамо» заняло третью позицию в РПЛ, уступив «Зениту» всего один балл.