​Пономарёв предсказывает спад «Зенита»

Ветеран отечественного футбола Владимир Пономарёв считает, что у «Зенита» будут проблемы с завоеванием очередного чемпионского титула, он уверен, что мотивация уже не та, что ранее. Тревожные симптомы он видит уже сейчас, ведь «Зенит», хотя и начал чемпионат крайне мощно, сдал и сейчас занимает только третье место в чемпионате.

- Пока команда будет в тройке. Но мне кажется, что они потеряли немного игру, темп и интерес к матчам. Видно, что заигрались они, часто чемпионами становились, и них уже апатия началась, - цитирует слова Пономарёва Betonmobile.ru.

В следующем туре чемпионата «Зенит» сыграет с «Акроном».