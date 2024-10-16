Слуцкий рассказал, почему Дзюба до сих пор не завершает карьеру

Главный тренер «Шанхай Шеньхуа» и хороший друг Артёма Дзюбы Леонид Слуцкий рассказал, почему 36-летний форвард до сих пор не завершил карьеру.

«Он, собственно, и продолжает карьеру ради двух рекордов: Лоськова и Кержакова. И вполне он может побить их до зимней паузы», - говорит Слуцкий для Youtube-канала «Т-Лига Уличного Футбола».

Напомним, что Дзюба более месяца назад присоединился к клубу РПЛ, тольяттинскому «Акрону». За новый клуб он уже оформил несколько голевых действий. В рамках 12 тура «Акрону» предстоит встретиться с бывшим клубом Артёма, петербургским «Зенитом».