Московский «Спартак» не будет возвращаться грядущей зимой к идее подписания звезды «Краснодара» Джона Кордобы. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что в конце летнего трансферного окна сообщалось, что «Спартак» был всерьёз нацелен на подписание Джона. Однако, судя по новостям, стороны не договорились между собой по личным условиям.

Кордоба в России уже более трёх лет, игроком южан он является с 2021 года. В текущем сезоне легионер «быков» забил шесть голов в семи матчах РПЛ и оформил в них четыре ассиста. Действующий контракт 31-летнего Кордобы с «Краснодаром» заканчивается по окончании сезона.