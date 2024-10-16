​Орещук считает «Краснодар» фаворитом против «Спартака»

Уже в пятницу в российском футболе начнутся матчи двенадцатого тура, центральным поединком станет игра лидирующего в турнирной таблице «Краснодара» с московским «Спартаком». Выступавший в прошлом за «Черноморец» Роман Орещук поделился своим мнением о предстоящем матче, он не сомневается в том, что именно «Краснодар» следует считать главным фаворитом предстоящего матча, даже несмотря на статус гостя в Москве.

- Наверное, «Краснодар» фаворит. По всем позициям «Краснодар» сильнее «Спартака». Единственный факт, что «Краснодар» в гостях играет и непонятно в какой форме приедут легионеры, - цитирует слова Орещука Vprognoze.ru.

Игра двенадцатого тура РПЛ между московским «Спартаком» и «Краснодаром» состоится в субботу, 19 октября.