​Гаджиев спрогнозировал ход событий в матче «Краснодара» со «Спартаком»

Уже в пятницу в российском футболе начнутся матчи двенадцатого тура, центральным поединком станет игра лидирующего в турнирной таблице «Краснодара» с московским «Спартаком». Своим прогнозом на эту тему поделился известный отечественный специалист Гаджи Гаджиев, он не видит фаворита а предстоящем сражении:

- Думаю, что игра будет интересная и не только для болельщиков этих команд. Фаворита нет. Возможности команд одинаковы, - цитирует слова Гаджиева Vprognoze.ru.

Игра двенадцатого тура РПЛ между московским «Спартаком» и «Краснодаром» состоится в субботу, 19 октября.