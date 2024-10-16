​Заварзин: «В матчах с Сирией и Брунеем нет ничего смешного»

Экс-президент московского «Спартака» и бывший руководитель Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Юрий Заварзин считает, что в предстоящих матчах национальной команды со сборными Сирии и Брунея нет ничего смешного.

Он считает, что к такому привела, конечно же, политика. Как известно, сборная России поставлена в такие условия именно в силу политических причин и желания высшего руководства страны проводить самостоятельную политику.

- Здесь вообще ничего смешного нет. Ни Валерий Карпин, ни Максим Митрофанов не виноваты. Это политика. Все прекрасно понимают, что к спорту отношения не имеет. Нам нужна игровая практика, - цитирует слова Заварзина Vprognoze.ru.