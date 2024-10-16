Булыкин: «Ещё рано оценивать работу Мурада Мусаева»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о Мураде Мусаеве, нынешнем главном тренере «Краснодара».

«На «Краснодар» приятно смотреть. Уже очевидно, что Мусаев держит команду, игроки признали его. Но впереди у команды ещё долгий путь, чемпионами они ещё не стали, поэтому его работу оценивать рано», - делится Булыкин с «РБ Спорт».

«Быки» делят первое место турнирной таблицы РПЛ с московским «Локомотивом» по итогу прошедших 11 туров первенства. У обоих коллективов по 27 очков, отрыв от третьего места – один балл. До сих пор у «Краснодара» нет поражений в сезоне Премьер-лиги.