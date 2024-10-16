Пономарёв: Думаю, что «армейцы» выиграют матч с «Динамо» из Махачкалы

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарёв объяснил, почему «армейцы» смогут победить на выезде «Динамо» из Махачкалы.

«Думаю, что «армейцы» выиграют этот матч. ЦСКА все‑таки мобильнее выглядит. И оборона у них хорошая, и полузащита. Да и нападение более-менее выправляется», - передает слова

ЦСКА не проигрывает в последних трех турах РПЛ. В последнем матче против московского «Динамо» в чемпионате дебютировал Миралем Пьянич. Махачкалинцы в последних пяти матчах потерпели одно поражение. Последний раз дома в РПЛ они забивали «Спартаку» 15 сентября.

«Динамо» располагается на 11-м в таблице, набрав столько же очков (11). «Армейцы» замыкают топ-4 чемпионата с 20 очками. Игра пройдет в Махачкале 19 октября.