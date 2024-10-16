Билялетдинов оценил шансы Мостового стать тренером

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой так и не стал хорошим тренером, но не отказывается от подобных амбиций. Известный отечественный специалист Ринат Билялетдинов высказался по этому поводу, он приободрил Мостового, заявив, что «стать хорошим тренером никогда не поздно».

- Стать главным тренером никогда не поздно. У каждого свой путь, каждый в своем возрасте заходит. К этому делу нужно прийти, если душа тренерская есть. А она не у всех, потому что тренер — это особое состояние, - цитирует слова Билялетдинова Газета.Ru.

Напомним, что за московский «Спартак» Мостовой выступал с 1987 по 1991 год.