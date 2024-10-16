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​Балахнин - о Черчесове: «Работать с клубом и сборной - совершенно разные ситуации»

16 Октября 2024 • 21:07 Комментировать

Сергей Балахнин, в прошлом работавший тренером сборной России, высказался по поводу неудач Станислава Черчесова у руля казахской сборной. Балахнин считает, что привыкший работать с клубами Черчесов несколько недооценил специфику деятельности в национальной команде.

- Польский и венгерский чемпионат не топовые чемпионаты. В сборной совсем другая работа и там свои специфики и вещи. Это совсем другое – работать в клубе и сборной. Тут говорить о квалификации тренера вообще не надо, - цитирует слова Балахнина Vprognoze.ru.

Напомним, что при Черчесове казахская сборная провела четыре матча, но не забила ни одного гола, а также, разумеется, ни разу не выиграла.


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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Балахнин Станислав Черчесов Сборная Казахстана ещё теги
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