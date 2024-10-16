Иван Игнатьев вырвался в лучшие бомбардиры чемпионата Армении

Вечером среды форвард «Урарту» Иван Игнатьев оформил очередной гол за свой клуб. Он поразил ворота «Вана» с пенальти, забив свой шестой гол в рамках текущего сезона армянского чемпионата.

Таким образом, Игнатьев вырвался в топ бомбардиров первенства вместе с 18-летним ганцем Батиги из «Вана». У обоих по шесть забитых мячей.

Суммарно у Игнатьева в 11 матчах за «Урарту» - шесть забитых голов и три ассиста. А в последний раз нападающий набирал больше очков по системе «гол+пас» ещё в сезоне 2018/19, тогда в 36 играх за «Краснодар» он оформил 10 голов и четыре голевые передачи.