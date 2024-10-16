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Масалитин высказался по поводу назначения Тухеля наставником английской сборной

16 Октября 2024 • 20:43 Комментировать

Немецкий специалист Томас Тухель стал главным тренером сборной Англии, ранее эту должность занимал Гарет Саутгейт, но после ещё одного поражения в финале чемпионата Европы ему указали на дверь. Назначение Тухеля, который имеет опыт работы в Англии с «Челси», прокомментировал Валерий Масалитин - бывший футболист ЦСКА и московского «Спартака»:

- Назначение должно усилить, но надо посмотреть, как скажется эта тренерская ротация. Недовольны были Саутгейтом. Всё-таки у сборной Англии неплохое поколение, которое может что-то выиграть. Им нужен был хороший тренер, - цитирует слова Масалитина Vprognoze.ru.


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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Масалитин Томас Тухель
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