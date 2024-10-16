Масалитин высказался по поводу назначения Тухеля наставником английской сборной

Немецкий специалист Томас Тухель стал главным тренером сборной Англии, ранее эту должность занимал Гарет Саутгейт, но после ещё одного поражения в финале чемпионата Европы ему указали на дверь. Назначение Тухеля, который имеет опыт работы в Англии с «Челси», прокомментировал Валерий Масалитин - бывший футболист ЦСКА и московского «Спартака»:

- Назначение должно усилить, но надо посмотреть, как скажется эта тренерская ротация. Недовольны были Саутгейтом. Всё-таки у сборной Англии неплохое поколение, которое может что-то выиграть. Им нужен был хороший тренер, - цитирует слова Масалитина Vprognoze.ru.