Бышовец: «Локомотив» победит «Химки» и продолжит борьбу за золото»

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался о московском «Локомотиве». В грядущем туре РПЛ «железнодорожникам» предстоит играть против одного из аутсайдеров лиги, подмосковных «Химок».

«Локомотив» победит «Химки» и продолжит борьбу за чемпионство. У клуба полно для этого возможностей. Высокий уровень игроков, оптимальное физическое состояние, качественная игра. Если сложности и будут, то на результат не повлияют», - говорит Бышовец для «РБ Спорт».

Напомним, что «Локомотив» сейчас идёт на первом месте, разделяя его с «Краснодаром». У обоих клубов по 27 очков в активе, но сзади с 26 баллами поджимает «Зенит».