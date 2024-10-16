Абаев: «Сейчас в «Ростове» нет суперсильных игроков»

Бывший голкипер «Локомотива» Илья Абаев высказался о сегодняшнем положении «Ростова». Донской клуб идёт лишь в середине турнирной таблицы Российской премьер-лиги по итогу 11 прошедших туров.

«Показывают тот результат, который должны. В клубе сейчас нет суперсильных игроков. Сегодня они слабее, чем года два назад, но в команде есть много прибавляющей молодёжи. Костяк свой «Ростов» сохраняет», - делится Абаев для Metaratings.

Напомним, что по итогу позапрошлого сезона «Ростов» финишировал в четвёрке лучших команд, долгое время занимая второе место.

В 12 туре дончане будут гостить у «Пари НН» в первом официальном матче Виктора Ганчаренко у руля «горожан».