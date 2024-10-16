В «Зените» отреагировали на новость об игре с «Фенербахче»

В петербургском «Зените» отреагировали на новость о ноябрьской игре со стамбульским «Фенербахче». Ранее об игре между турецким и российским клубом в Стамбуле в паузу на международные матчи сборных сообщали СМИ.

«Ждите официального сообщения», - кратко рассказал председатель правления клуба Александр Медведев для «Спорт-Экспресса».

«Фенербахче», один из топовых клубов Турции возглавляет с этого сезона португальский тренер Жозе Моуринью. В турнирной таблице чемпионата Турции коллектив сейчас идёт на четвёртом месте, в прошлом сезоне «Фенер» стал в турнирной таблице Суперлиги вторым.