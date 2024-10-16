Тикнизян и Севикян вернулись в «Локомотив»

Два легионера московского «Локомотива», Наир Тикнизян и Эдгар Севикян вернулись в свой клуб из расположения сборной Армении.

«Оба будут готовы принять участие в субботнем матче с «Химками», - делится «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Локо».

Напомним, что армянская команда не одержала побед в октябре. В третьем туре Лиги наций коллектив сыграл вничью с командой Фарер на выезде (2:2), а в туре четвёртом – дома с командой Северной Македонии.

«Локомотив» - один из двух лидеров Российской премьер-лиги по итогу 11 прошедших туров, у команды в активе 27 очков, столько же у «Краснодара».