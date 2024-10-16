​Стипиди: «Карпин - грамотный человек»

Известный российский футбольный агент Павел Стипиди высоко ценит наставника российской сборной и «Ростова» - Валерия Карпина. Он пояснил, что именно считает главным достоинством бывшего игрока московского «Спартака» и нескольких испанских клубов.

По словам Стипиди, это, прежде всего, футбольная грамотность Карпина, а также его способность называть вещи своими именами, что получается далеко не у каждого.

- Карпин грамотный человек. Он единственный тренер в Российской премьер-лиге, который на белое говорит белое, а не чёрное. Кто-то сейчас будет говорить, что он не боится, потому что он является тренером сборной. У человека такой характер и он говорит то, что думает, - цитирует слова Стипиди Vprognoze.ru.