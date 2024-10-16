Ловчев: «Чемпионом будет «Зенит», это предсказуемо»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался о главном кандидате на чемпионство в Российской премьер-лиге в текущем сезоне по своему собственному мнению.

«Зенит» будет чемпионом, это предсказуемо. Петербуржцы подсдали из‑за травмы Глушенкова и небольшого спада в игре Клаудиньо. Им нужен сильный нападающий, они перепробовали уже несколько бразильцев, Сергеева, Соболева», - делится Ловчев с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что по итогу 11 туров лишь на балл «Зенит» отстаёт от первого и второго места. 26 очков у питерцев, по 27 баллов у «Краснодара» и «Локомотива».

В 12 туре «Зенит» сыграет с «Акроном» в гостевом поединке.