Гаджиев – о вопросе Черчесову: «Это провокация»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о скандале с участием Станислава Черчесова. Ранее главный тренер сборной Казахстана отреагировал на вопрос на казахском языке, спросив, не по-французски ли к нему обращаются.

«Это провокация со стороны журналиста. Незнание языка серьёзно задевает общественность и официальных лиц. Нужно посмотреть условия контракта — есть ли там пункт о том, что Черчесов обязан выучить язык. Сколько Гус Хиддинк у нас работал, по-русски вплоть до отъезда он так говорил», - говорит Гаджиев с Metaratings.

Напомним, что Черчесов пока что не привёл свою сборную к первой победе. В четырёх матчах под его руководством у казахстанской сборной – ничья и три поражения.

Ранее стало известно, что слова обошлись Черчесову в почти 150 тыс. руб. по текущему курсу к тенге.