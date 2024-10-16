Португалец Томаш Амарал стал спортивным директором московского «Спартака» благодаря фигуре Гильермо Абаскаля.

По информации «Чемпионата», конкурент Амарала Хавьер Рибалта казался руководству «красно-белых» более приоритетным кандидатом. Однако Амарал был не против совместной работы с тогдашним главным тренером, испанцем Гильермо Абаскалем. Что же касается Рибалты, то Хавьер сотрудничать со «Спартаком» желал только лишь после ухода испанского тренера.

Напомним, что Абаскаль покинул «Спартак» полгода назад, в середине апреля. После клуб временно возглавлял Владимир Слишкович, а сейчас главным тренером клуба является Деян Станкович.

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