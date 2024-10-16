Раков вернулся в состав «Локомотива» перед игрой с «Химками»

Форвард московского «Локомотива» Вадим Раков вернулся в состав своего клуба перед игрой 12 тура Российской премьер-лиги с «Химками».

По информации «РБ Спорт», 19-летний нападающий уже тренируется в общей группе. Тем не менее, участие игрока в матче с «Химками» остаётся пока под вопросом.

Продолжает своё восстановление бразильский защитник Лукас Фассон. Он сейчас тренируется по индивидуальной программе.

Напомним, что «Локомотив» по итогу 11 туров РПЛ делит с «Краснодаром» первое место турнирной таблицы. У обоих коллективов в активе по 27 баллов. Отрыв от «Зенита» с третьего места – один балл.

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