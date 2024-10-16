Пономарёв: «Мусаев – второй Заболотный в ЦСКА»

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв покритиковал Тамерлана Мусаева, который ранее заявил, что не против поиграть когда-нибудь в Европе.

«При всём уважении к Тамерлану, чтобы заиграть в Европе, у него мало свойств. Словно второй Заболотный в ЦСКА. Они чем-то похожи: физические данные есть, а всегда чего-то не хватает», - делится Пономарёв с «РБ Спорт».

Напомним, что Мусаев в ЦСКА с 2024 года после перехода из калининградской «Балтики». В текущем сезоне у Тамерлана в активе 16 выходов на поле, в них он оформил шесть голов и две голевые передачи.

Антон Заболотный покинул ЦСКА по итогу прошлого сезона, сейчас он игрок «Химок».