В ЦСКА рассказали, когда Файзуллаев и Зделар вернутся из сборных

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, когда Аббосбек Файзуллаев и Саша Зделар вернутся в армейский клуб из своих сборных.

«Аббос и Саша прилетают сегодня вечером и ночью соответственно, завтра уже будут с командой. У Койта традиционно путь чуть сложнее», - делится Брейдо для «РИА Новости».

Напомним, что Файзуллаев выступает за сборную Узбекистана, его команда сражается за прямую путёвку на чемпионат мира. Зделар – игрок сборной Сербии, балканцы играют в Лиге наций УЕФА. Секу Койта выступает за сборную Мали.

В 12 туре РПЛ ЦСКА будет играть в гостях с махачкалинским «Динамо», новичком лиги.