«Зенит» проведёт матч с клубом Моуринью

Петербургский «Зенит» проведёт в ноябре выездной товарищеский матч. Соперником чемпиона России будет топовый турецкий клуб, стамбульский «Фенербахче». Тренирует коллектив с этого сезона португалец Жозе Моуринью.

«Зениту» и «Фенербахче» удалось договориться о матче в Стамбуле в ноябре», - пишет «РИА Новости» со ссылкой на своего собеседника.

Напомним, что «Фенер» уже 10 лет не был чемпионом Турции. В текущем сезоне команда с азиатской части Стамбула идёт на четвёртом месте с 16 баллами. В прошлом сезоне «Фенер» стал вторым.

«Зенит» в октябрьскую международную паузу в Питере разгромил «Войводину» из Нови-Сада, 4:1.