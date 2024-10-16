Стало известно, в какую сумму Черчесову обошлась шутка о казахском языке

Мы уже сообщали, что главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова оштрафовали после его шутки о казахском языке. Напомним, что журналист задал Черчесову вопрос на казахском. Черчесов ответил вопросом на вопрос, уточнив, не по-французски ли к нему обращаются, что вызвало скандал.

По информации Tengri Sport, слова обошлись Станиславу Саламовичу в 738 тыс. тенге, что по текущему курсу – порядка 150 тыс. руб.

Напомним, что Черчесов провёл четыре матча у руля сборной Казахстана. В них команда один раз сыграла вничью, три остальных матча были проиграны. В Лиге наций в группе казахстанская сборная идёт на последнем месте.

Черчесова раскритиковали в Казахстане после вопроса журналисту