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Кечинов объяснил, почему в матче «Спартак» - «Краснодар» нет фаворита эксклюзив

16 Октября 2024 • 17:40 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
19.10 16:30

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем матче «красно-белых» с «Краснодаром».

- В чем «Спартак» сильнее «Краснодара»?

- Я не считаю, что фаворит в этом матче очевиден. Расцениваю шансы команд, как пятьдесят на пятьдесят. У «красно-белых» уже есть определенная игра, за счет которой они добиваются результата. Пусть и не очень стабильно. Но мы видим, во что хочет играть команда. Да, впереди очень серьезный соперник, который по праву находится в лидерах РПЛ, но никто не знает, как на этих командах скажется пауза. У южан очень много футболистов уезжали в различные сборные, и большой вопрос, в каком состоянии они приедут. А это ключевые игроки.

- Лидерству «Краснодара», судя по всему, вы не удивлены?

- В прошлом сезоне «быки» были в лидерах и до последнего боролись за золотые медали. Поэтому я не удивлен.

- Обе команды славятся атакующей линией. Чья вам больше нравится?

- По отдельным матчам мне понравилась атака «Спартака». Но и о «Краснодаре» я могу сказать то же самое. Там есть своя звезда – Кордоба, который забивает и здорово цепляется за мячи. Но и у «Спартака» есть своя звезда. Это не нападающий, но игрок, который активно участвует в атакующих действиях, - Барко.

- Барко можно назвать незаменимым игроком для «Спартака» и главным козырем?

- Однозначно, это ключевой футболист. Понятно, что не только от него все зависит. Но он определяет игру. Все опасные атаки в большинстве своем исходят от Барко.

- Согласны, что сейчас «Краснодар» тащит Кордоба – лучший игрок сентября в команде?

- Он много забивает, в том числе и ключевых мячей, но я не могу сказать, что он прямо тащит «Краснодар». Он за счет своей фактуры он цепляется за любой мяч, а потом либо отдает пас партнерам, либо сам продавливает.

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- «Спартак» очень мало забивает во вторых таймах и еще меньше - в последние 15 минут. О чем это может говорить?

- Ни в коем случае ни о плохой физической форме «Спартака».  Футболисты нормально готовы. Тут что-то другое. В матче с «Ростовом», например», «красно-белые» в первом тайме забили свои три мяча. Потом старались больше играть по результату. А вообще, считаю, что такая статистика - это больше стечение обстоятельств. 

- Мусаева признали лучшим тренером сентября. Согласны с такой оценкой?

- Работу тренера все оценивают по результату. Если команда находится на первом месте, конечно, одна из причин – работа наставника. Считаю, это справедливо. Редко когда звание лучшего тренера отдают тому, чья команда провела хороший отрезок, но находится в середине таблицы или ниже. На таком уровне работу тренера не оценивают очень высоко. Это не так бросается в глаза, как тренер команды, которая взобралась на первую строчку.  

Елена Григорьевская

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СПАРТАК МОСКВА КРАСНОДАР
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