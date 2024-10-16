Смородская оценила работу Галактионова в «Локомотиве»

Ольга Смородская, которая в своё время занимала должность президента в «Локомотиве», высказалась о работе главного тренера московской команды Михаила Галактионова.

По словам Смородской, поначалу ей не нравился Галактионов, но теперь она изменила своё мнение об этом специалисте.

«Сейчас я понимаю, чего он хочет добиться от команды. А когда ты понимаешь это, то смотришь, как человек работает над поставленной целью. Неплохо Галактионов работает, молодец», - цитирует Смородскую «РБ Спорт».

«Локомотив» на текущий момент располагается на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Команда Михаила Галактионова только по дополнительным показателям уступает лидирующему «Краснодару».