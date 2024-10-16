Кузьмичёв: «Пугает вклад Батракова в игру «Локомотива»

Экс-глава академии московского «Локомотива» Владимир Кузьмичёв заявил, что его слегка пугает результативность молодого таланта «Локо» Алексея Батракова.

«Немного пугает его огромный вклад в игру команды, который он вносит. В случае травм его не смогут заменить, у «Локомотива» отсутствует равноценная замена ему. Надо приобрести игрока на эту позицию, Сарвели на позиции Батракова – неравноценная замена», - делится Кузьмичёв для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что у Батракова на данный момент семь забитых голов и шесть голевых передач в рамках 11 прошедших туров РПЛ. Transfermarkt оценивает 19-летнего игрока в 5 млн евро.