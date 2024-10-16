Гладилин назвал преимущества «Спартака» перед «Краснодаром» в предстоящем матче

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем матче «красно-белых» с «Краснодаром».

- В чем «Спартак» сильнее «Краснодара»?

- Сейчас команды равны по силам, но гости находятся в лучшей психологической ситуации, потому что у них и положение в таблице получше, и последние результаты. Но «красно-белые» тоже находятся в хорошей форме, так что жду равной игры. Уверен, она будет интересная.

- Обе команды славятся атакующей линией. Чья вам больше нравится?

- Потенциал хороший у обоих клубов, поэтому скажу, что силы и возможности команд в этом компоненте равные.

- «Спартак» очень мало забивает во втором тайме и еще меньше - в последние пятнадцать минут. О чем это говорит?

- «Спартак» всегда славился характером, потому что вырывал победы даже в дополнительное время. А нынешняя статистика, думаю, связана только с психологией, не с физическими кондициями. Команда сейчас выглядит хорошо, и подготовлена тоже. Возможно, идет какое-то расслабление.

- Удивлены лидерству «Краснодара», или это не случайный факт?

- Не случайный. Последние года два «быки» находятся в лидирующей группе. Если учесть, что «Зенит» сбавил, остальные конкуренты, четыре московские команды и «Краснодар», реально могут претендовать на чемпионство. Причем любая из них, если проведет удачную серию из четырех-пяти матчей.

- Согласны, что сейчас «Краснодар» тащит Кордоба – лучший игрок сентября в команде?

- Он находится в хорошей форме, в расцвете сил. Он неплохо сейчас играл за сборную. Это лидер своего клуба.

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- А Барко можно назвать незаменимым игроком для «Спартака» и главным козырем?

- Это тоже лидер, от которого много зависит, как, например, от Сперцяна в стане «быков». Но я бы не сказал, что без Барко нельзя представить «Спартак». У клуба хорошая средняя линия и можно играть по другой схеме. Но когда есть такой футболист, не использовать его было бы неправильно.

- Мусаева признали лучшим тренером сентября. Согласны с такой оценкой?

- Да. Команда идет в лидерах. Она ярко себя проявила.

- Возвращаясь к предстоящей встрече, к какому результату больше склоняетесь?

- Равные соперники. Может быть любой результат. «Спартак» будет играть дома, поэтому у него будет больше эмоций, но если он опрометчиво побежит в атаку, «быки» могут за это наказать.

Елена Григорьевская