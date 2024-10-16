Непомнящий высказался о Глушенкове

Известный тренер Валерий Непомнящий высказался об атакующем полузащитнике Максиме Глушенкове из «Зенита». Непомнящий пожелал футболисту поскорее вернуться к оптимальной форме.

«Разогнался Максим прилично, но потом, к сожалению, случилась череда травм. Ему сейчас надо как можно скорее вернуться и забить, чтобы вновь почувствовать уверенность в своих силах. Но, конечно, сначала нужно на 100% восстановиться от травмы», - цитирует Непомнящего «РБ Спорт».

В настоящий момент Максим Глушенков тренируется по индивидуальной программе. Футболист явно не сможет помочь «Зениту» в ближайшем матче Российской премьер-лиги против «Акрона». Команды сыграют уже в ближайшую пятницу, 18 октября, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

В десяти матчах за «Зенит» Глушенков забил девять голов и отдал один голевой пас на партнёра.