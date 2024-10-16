Петржела назвал трёх игроков из России, которые заслуживали «Золотой мяч»

Властимил Петржела, который в своё время тренировал «Зенит», назвал футболистов из России, заслуживавших выиграть «Золотой мяч».

«Аршавин, Кержаков и Радимов заслуживали получить «Золотой мяч» в своё время. Это были самые большие звёзды России – они были на уровне с Недведом, Бергером и Шмицером», - цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Стоит сказать, что россияне никогда не получали «Золотой мяч». А вот во времена СССР эту награду выигрывали Лев Яшин, Олег Блохин и Игорь Беланов.

«Золотой мяч» в 2024 году будет вручаться 28 октября. Фаворитом на завоевание награды считается нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор.