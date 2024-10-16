Гендир «Пари НН» - об Иличе: «Вокруг этой истории много хейта, но мы хорошо расстались»

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о бывшем главном тренере «горожан» Саше Иличе. Он покинул клуб по прошествии первых 11 туров сезона Российской премьер-лиги.

«Расстались очень хорошо, благодарим его за время в клубе. Благодаря ему клуб остался в РПЛ. Было понимание, что нужно перезагружать работу команды, делать её быстрее и результативнее. Это было правильное и своевременное решение. Вокруг этой истории много хейта, но расстались мы обоюдно», - цитирует функционера телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что Илич провёл в «Пари НН» почти полгода. В конце прошлого сезона при нём «горожане» избежали вылета из РПЛ в стыковых матчах. В текущем сезоне у клуба 12 место таблицы и 11 баллов.