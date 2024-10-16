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Гендир «Пари НН»: «Ганчаренко сразу же приступил к работе в клубе»

16 Октября 2024 • 17:02 Комментировать

Гендиректор нижегородского «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался об адаптации в команде нового главного тренера Виктора Ганчаренко. Белорус возглавил коллектив на прошлой неделе, сменив Сашу Илича.

«Адаптация Ганчаренко в команде идет хорошо, он сразу начал работу и продолжает ее, всё в порядке. Виктор Михайлович озвучил своё видение усиления команды, это подчеркивает, что он профессионал. Клуб окажет ему содействие», - говорит Мелик-Гусейнов для телеканала «Матч ТВ».

«Пари НН» занимает 12 место турнирной таблицы Премьер-лиги, у коллектива по итогу 11 туров – 11 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Виктор Ганчаренко Пари НН Давид Мелик-Гусейнов ещё теги
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