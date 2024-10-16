Гонду: «Газпром Арена» впечатляет, удивительное сооружение»

Новичок «Зенита», аргентинец Лусиано Гонду высказался о «Газпром Арене», домашнего стадиона петербургского «Зенита» на протяжении нескольких последних лет. А также оценил Санкт-Петербург в качестве города для жизни.

«Очень нравятся здешняя архитектура, парки, достопримечательности и рестораны. Всё ещё не посмотрели, но в скором времени обязательно сделаем это. Отдельно уровень базы отмечу, её инфраструктуру. «Газпром Арена» - впечатляет, удивительное сооружение», - делится Гонду с «Известиями».

Гонду в «Зените» оформил уже четыре гола в пяти сыгранных встречах, все свои голы легионер забил в рамках Премьер-лиги.