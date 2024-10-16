Российская премьер-лига на своём официальном портале опубликовала расписание заключительных туров перед зимней паузой. Таким образом, последним матчем перед уходом на зиму станет игра «Краснодара» и «Локомотива», двух текущих лидеров Премьер-лиги.

16-й тур

22 ноября (пятница)

19:00 «Рубин» – «Акрон»;

23 ноября (суббота)

12:00 «Оренбург» – «Зенит»;

14:15 ЦСКА – «Ростов»;

16:30 «Химки» – «Краснодар»;

18:00 «Спартак» – «Локомотив»;

24 ноября (воскресенье)

14:00 «Крылья Советов» – «Ахмат»;

16:30 «Факел» – «Динамо»;

19:00 «Пари НН» – «Динамо» (Махачкала).

17-й тур

30 ноября (суббота)

14:00 «Акрон» – «Оренбург»;

16:30 ЦСКА – «Рубин»;

19:00 «Ростов» – «Пари НН»;

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1 декабря (воскресенье)

14:00 «Локомотив» – «Химки»;

16:30 «Зенит» – «Крылья Советов»;

19:00 «Динамо» (Махачкала) – «Факел»;

19:30 «Краснодар» – «Спартак»;

2 декабря (понедельник)

19:00 «Ахмат» – «Динамо».

18-й тур

7 декабря (суббота)

14:00 «Спартак» – «Пари НН»;

16:30 «Зенит» – «Акрон»;

16:30 «Ростов» – «Крылья Советов»;

19:00 «Динамо» (Махачкала) – «Рубин»;

8 декабря (воскресенье)

14:00 «Динамо» – «Химки»;

16:30 «Факел» – ЦСКА;

19:00 «Ахмат» – «Оренбург»;

19:30 «Краснодар» – «Локомотив».

По итогу 11 туров в РПЛ первую строчку с 27 баллами у каждого клуба делят «Краснодар» и «Локомотив».