Российская премьер-лига на своём официальном портале опубликовала расписание заключительных туров перед зимней паузой. Таким образом, последним матчем перед уходом на зиму станет игра «Краснодара» и «Локомотива», двух текущих лидеров Премьер-лиги.
16-й тур
22 ноября (пятница)
19:00 «Рубин» – «Акрон»;
23 ноября (суббота)
12:00 «Оренбург» – «Зенит»;
14:15 ЦСКА – «Ростов»;
16:30 «Химки» – «Краснодар»;
18:00 «Спартак» – «Локомотив»;
24 ноября (воскресенье)
14:00 «Крылья Советов» – «Ахмат»;
16:30 «Факел» – «Динамо»;
19:00 «Пари НН» – «Динамо» (Махачкала).
17-й тур
30 ноября (суббота)
14:00 «Акрон» – «Оренбург»;
16:30 ЦСКА – «Рубин»;
19:00 «Ростов» – «Пари НН»;
1 декабря (воскресенье)
14:00 «Локомотив» – «Химки»;
16:30 «Зенит» – «Крылья Советов»;
19:00 «Динамо» (Махачкала) – «Факел»;
19:30 «Краснодар» – «Спартак»;
2 декабря (понедельник)
19:00 «Ахмат» – «Динамо».
18-й тур
7 декабря (суббота)
14:00 «Спартак» – «Пари НН»;
16:30 «Зенит» – «Акрон»;
16:30 «Ростов» – «Крылья Советов»;
19:00 «Динамо» (Махачкала) – «Рубин»;
8 декабря (воскресенье)
14:00 «Динамо» – «Химки»;
16:30 «Факел» – ЦСКА;
19:00 «Ахмат» – «Оренбург»;
19:30 «Краснодар» – «Локомотив».
По итогу 11 туров в РПЛ первую строчку с 27 баллами у каждого клуба делят «Краснодар» и «Локомотив».
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