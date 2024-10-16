Стало известно, почему в прошедшее трансферное окно московский «Спартак» не стал подписывать турецкого вингера Керема Актюркоглу из «Галатасарая».

«Томаш Амарал [спортивный директор клуба] не решился переходить потолок зарплат в 2,5 млн евро в год. Игрок был готов перейти в «Спартак», но требовал бо́льшую зарплату», - пишет «Чемпионат», ссылаясь на собственные источники.

Напомним, что Актюркоглу в итоге перешёл из «Галатасарая» в другой клуб, это лиссабонская «Бенфика». За «орлов» игрок национальной сборной Турции уже оформил несколько голевых действий в официальных матчах, в том числе в Лиге чемпионов.