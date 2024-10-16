Гендир «Пари НН» - о Живоглядове: «У нас просто разные траектории»

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался об уходе из клуба защитника Дмитрия Живоглядова. О том, что стороны прекратили сотрудничество, стало известно в прошедший вторник.

«Это взаимное решение клуба и Дмитрия. Негатива в этом расставании нет, у нас просто разные траектории», - сказал Мелик-Гусейнов телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что Живоглядов перешёл в «Пари НН» летом 2023 года. В текущем сезоне у бывшего футболиста «Уфы» и «Локомотива» не было проведённых игр в составе «горожан».

«Пари НН» идёт на 12-м месте турнирной таблицы РПЛ с 11 набранными баллами при Саше Иличе.