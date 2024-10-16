В «Динамо» сообщили хорошие новости по Тюкавину и Лунёву

В «Динамо» дали комментарий по поводу состояния нападающего Константина Тюкавина и вратаря Андрея Лунёва. Как известно, Тюкавин и Лунёв ранее досрочно покинули расположение сборной России из-за ОРВИ и перегрузки соответственно.

«Тюкавин и Лунёв сегодня вернулись в общую группу. До 16 октября футболисты работали по индивидуальной программе», - ответ пресс-службы «Динамо» приводит «Спорт-Экспресс».

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Динамо» проведёт в воскресенье, 20 октября. Команда Марцела Лички будет играть против «Рубина» на выезде. На текущий момент «бело-голубые» располагаются на пятой позиции в турнирной таблице.