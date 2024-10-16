Камоцци высказался о потолке зарплат в «Спартаке»

Франко Камоцци, который в своё время был в «Спартаке» советником Леонида Федуна, высказался по поводу информации из прессы. Ранее сообщалось, что Томас Амарал ввёл в московском клубе потолок зарплат.

«Что касается введения потолка зарплат в «Спартаке», считаю, что он должен быть у всех команд в чемпионате, за двумя исключениями максимум. За этим будущее», - цитирует Камоцци «Чемпионат».

По мнению Камоцци, выходить за потолок зарплат должны только футболисты, имеющие звёздный статус.

После одиннадцати сыгранных туров «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги.