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Стало известно, почему «Спартак» выбрал Станковича

16 Октября 2024 • 15:39 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
19.10 16:30

Летом главным тренером «Спартака» стал Деян Станкович. Московский клуб рассматривал и других кандидатов – Альберта Риеру, Паскаля Янсена и Владимира Ивича. В определённый момент Деян Станкович поучаствовал в разговоре с Олегом Малышевым и Томашем Амаралом. Боссов «Спартака» впечатлило, насколько подготовленным был сербский специалист.

Дальше Станкович был приглашён на собеседование со всем советом директоров «Спартака». Там серб сильно впечатлил Олега Жданова. Последний призвал подписывать трудовой договор именно со Станковичем. Обо всей этой истории рассказывает «Чемпионат».

«Спартак» сейчас располагается на шестой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

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