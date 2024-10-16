Семак назвал двух игроков, находящихся в лазарете «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал двух футболистов команды, находящихся в списке травмированных.

«На сегодняшний день, помимо Глушенкова и Волкова, все остальные в строю. Надеюсь, что каждый из тех, кто поедет в Самару, готов будет принять участие в матче в той или иной степени», - слова Семака приведены на сайте «Зенита».

Как известно, Сергей Волков в начале осени получил серьёзную травму колена. Защитник нескоро вернётся в строй. Что касается Максима Глушенкова, то он уже начал работать по индивидуальной программе.

Ближайший матч Премьер-лиги «Зенит» проведёт в пятницу, 18 октября, - против «Акрона» на выезде.