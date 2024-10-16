Семак высказался о товарищеской игре против «Войводины»

Рулевой «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по поводу прошедшего товарищеского матча против «Войводины». Как известно, питерская команда обыграла сербов с крупным счётом 4:1. Семак рассказал о том, какую пользу «сине-бело-голубые» смогли извлечь из этого матча.

«Мы обратили внимание на небольшие моменты, на которые нам хотелось посмотреть. Но в целом это тот матч, в котором мы больше дали возможность сыграть тем игрокам, которые получают меньше игровой практики, чтобы провести хорошую полноценную тренировку», - слова Семака приведены на сайте «Зенита».

В настоящий момент «Зенит» готовится к гостевому матчу Российской премьер-лиги против «Акрона». Команды сыграют в пятницу, 18 октября, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

После одиннадцати туров «Зенит» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.