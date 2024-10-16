Семак высказался о состоянии Эраковича

Наставник «Зенита» Сергей Семак дал комментарий о состоянии защитника Страхиньи Эраковича. Футболист только во вторник играл за сборную Сербии против Испании, а уже в пятницу «Зениту» предстоит провести матч Российской премьер-лиги.

«Посмотрим, поговорим с ним, проанализируем состояние. Он должен появиться сегодня, после чего мы примем решение по поводу его участия в матче», - слова Семака приведены на сайте «Зенита».

В пятницу, 18 октября, соперником «Зенита» будет «Акрон». Игра в Самаре стартует в 18:00 по московскому времени.

На текущий момент «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Премьер-лиги России.