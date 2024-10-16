Семак оценил «Акрон»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ближайшем сопернике своей команды. В пятницу «сине-бело-голубые» проведут гостевой матч против «Акрона» в рамках двенадцатого тура Премьер-лиги.

«Акрон» играет в хороший футбол, агрессивный. Пытается много прессинговать, много контролировать мяч», - цитирует Семака сайт «Зенита».

В то же время Семак отметил, что «Акрон» заслуженно располагается на восьмой строчке в турнирной таблице российского чемпионата.

«Не бывает ничего незаслуженного. Команда на восьмом месте, она заслужила это своей игрой. Команда забивает, старается играть в атакующий футбол, и это приносит свои плоды», - сказал Семак.

После одиннадцати сыгранных туров «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Премьер-лиги с 26 зачётными баллами в кармане.

Матч «Акрон» - «Зенит» стартует 18 октября в 18:00 по московскому времени.