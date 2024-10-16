Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак оценил «Акрон»

16 Октября 2024 • 14:48 Комментировать
Акрон
...
Зенит
1 7.80 X 4.80 2 1.43
18.10 18:00

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ближайшем сопернике своей команды. В пятницу «сине-бело-голубые» проведут гостевой матч против «Акрона» в рамках двенадцатого тура Премьер-лиги.

«Акрон» играет в хороший футбол, агрессивный. Пытается много прессинговать, много контролировать мяч», - цитирует Семака сайт «Зенита».

В то же время Семак отметил, что «Акрон» заслуженно располагается на восьмой строчке в турнирной таблице российского чемпионата.  

«Не бывает ничего незаслуженного. Команда на восьмом месте, она заслужила это своей игрой. Команда забивает, старается играть в атакующий футбол, и это приносит свои плоды», - сказал Семак.

После одиннадцати сыгранных туров «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Премьер-лиги с 26 зачётными баллами в кармане.

Матч «Акрон» - «Зенит» стартует 18 октября в 18:00 по московскому времени.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Акрон ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 16 Октября
15:25
Семак назвал двух игроков, находящихся в лазарете «Зенита»
14:56
Семак высказался о состоянии Эраковича
14:48
Семак оценил «Акрон»
13:49
Мостовой начал тренироваться в общей группе
01:40
Пономарёв не верит, что Дзюба сильно повлияет на результат в игре с «Зенитом»
15 Октября
21:37
Тюкавин или Соболев: Александр Горшков сделал свой выбор
18:04
Актуальная ставка и прогноз на матч Акрон – Зенит чемпионата России – 18 октября 2024
14 Октября
20:31
Жирков оценил вероятность чемпионства «Зенита» в 99,9%
17:32
Масалитин: «Зенит» скоро вернётся на первую строчку»
17:25
Тихонов: «Думаю, что конкуренция в РПЛ будет здоровой»
17:10
Соболева разбанили на Twitch
14:55
Непомнящий: «Батраков – не одноразовый одуванчик, парень растёт, и это надолго»
13 Октября
21:54
Камоцци ответил, какой европейский чемпионат подошёл бы Глушенкову 1
20:44
Гасилин выделил главных конкурентов «Зенита» в РПЛ
20:38
Гасилин: «Отставание «Зенита» от первого места на одно очко — это допустимый результат»
18:57
Непомнящий выделил фаворита в чемпионской гонке РПЛ
16:21
Соболев: «У меня появляется уверенность»
13:00
Силкин: «Если честно, чемпионства «Зенита» уже всем надоели»
10:25
Тихонов - о трансфере Соболева в «Зенит»: «Люди мечтают играть в «Спартаке» 2
12 Октября
14:15
Экс-игрок сборной Хорватии Балабан: «Российский игрок пьёт пиво после игры? Это нормально»
11 Октября
09:43
Латышонок рассказал, у кого в «Зените» самый сильный удар 1
10 Октября
11:56
Семак высказался о влиянии травмы Глушенкова
08 Октября
14:08
Митрофанов назвал Дзюбу звездой РПЛ
07 Октября
22:45
«Зенит» всё равно станет чемпионом» — Канчельскис
20:24
Ларин — о новой травме Глушенкова: «Белая полоса сменяется чёрной»
16:25
Отставки чемпионата России: кто следующий
16:01
Сёмин — о травме Глушенкова: «Конечно, это потеря для «Зенита»
06 Октября
20:17
Тикнизян объяснил, почему отказал «Зениту»
18:42
«Зенит» может перехватить Рожкова у «Динамо»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АКРОН ЗЕНИТ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Назван лучший футболист в мире: Мбаппе – четвёртый, Месси – 44-й, Роналду нет в топ-100 «Зенит» поставил ультиматум Соболеву Головин рассказал, как в «Монако» шутят о сборной России Гвардиола назвал самого трудного соперника в карьере Гвардиола назвал команду, с которой не хотел бы встретиться в Лиге чемпионов Туркменистан отказался от матча с Россией – названа причина «Удивительно»: Роналду отреагировал на последний трансфер «Барселоны» Кейлор Навас рассказал, как Роналду сдержал слово Холанн извинился после 1:5 Сборная Грузии снова проиграла и окончательно запутала ситуацию в группе
Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён Верни iPhone: «Барселона» выдвинула требование Хави Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20 У Мбаппе проблемы с алкоголем «Манчестер Юнайтед» отказался платить Алексу Фергюсону Холанн придумал, как уехать из «Манчестер Сити» в Испанию Президент Бразилии призвал убрать из сборной Винисиуса и других звёзд из Европы «Реал» провёл срочное совещание из-за скандала с Мбаппе Будет чистое время, а за победу начисляться 4 очка: что реально можно изменить в футболе Назван лучший футболист в мире: Мбаппе – четвёртый, Месси – 44-й, Роналду нет в топ-100
Спортивные новости
Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» дома обыграть «Вегас» Минское «Динамо» выдало камбэк против ЦСКА в тысячном матче Шипачёва Плечко: «Реванш между Бетербиевым и Биволом расставит всё на свои места» Колобков высказался о возможном уходе Позднякова с поста главы ОКР «Динамо» разбило «Спартак» в московском дерби в КХЛ, у Пакетта - хет-трик Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Октября
15:49 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» сообщили хорошие новости по Тюкавину и Лунёву
15:43 · Россия. Премьер-лига
Камоцци высказался о потолке зарплат в «Спартаке»
15:39 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, почему «Спартак» выбрал Станковича
15:25 · Россия. Премьер-лига
Семак назвал двух игроков, находящихся в лазарете «Зенита»
15:21 · Россия. Премьер-лига
Семак высказался о товарищеской игре против «Войводины»
14:56 · Россия. Премьер-лига
Семак высказался о состоянии Эраковича
14:48 · Россия. Премьер-лига
Семак оценил «Акрон»
14:44 · Россия. Премьер-лига
Семак ответил на вопрос о состоянии Глушенкова
14:31 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий: «Дзюба сильнее 80% форвардов РПЛ»
14:23 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Спартака» побаивается Станковича
14:13 · Россия. Премьер-лига
В «Фейеноорде» прокомментировали информацию о Хименесе и «Спартаке» эксклюзив
13:49 · Россия. Премьер-лига
Мостовой начал тренироваться в общей группе
13:19 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» отказался покупать нападающего за 30 миллионов - названо имя
12:58 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий рассказал, зачем Пьянич перешёл в ЦСКА
12:55 · Россия. Премьер-лига
Губерниев посоветовал Глушенкову заменить пиво другим напитком
12:45 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Динамо» Гомес оценил шансы привезти Неймара в Россию
12:38 · Россия. Премьер-лига
Наумов критически высказался о решении «Спартака»
12:23 · Россия. Премьер-лига
Кечинов отреагировал на введение потолка зарплат в «Спартаке»
12:17 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» мог подписать лидера «Спартака»
11:46 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, почему «Спартак» не купил Глебова
11:32 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА забраковал нападающего, которого взял «Спартак»
10:58 · Россия. Премьер-лига
Макаллистер мог оказаться в России - назван клуб
10:41 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» ввёл потолок зарплат – раскрыта сумма
10:15 · Россия. Премьер-лига
Чистяков - о результатах «Зенита»: «Сложившаяся ситуация неприемлема для нас»
10:08 · Россия. Премьер-лига
Самедов высказался о стажировке в «Спартаке»
Все новости