Семак ответил на вопрос о состоянии Глушенкова

Атакующий полузащитник «Зенита» Максим Глушенков тренируется по индивидуальной программе. Рулевой питерской команды Сергей Семак ответил на вопрос о состоянии футболиста.

«Пока новостей нет, сейчас он занимается по индивидуальной программе. После следующего обследования можно будет более точно сказать сроки его возвращения в общую группу», - слова Семака приведены на сайте «Зенита».

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Зенит» проведёт в пятницу, 18 октября. Команда Сергея Семака в этот день будет играть на выезде против «Акрона». Игра стартует в 18:00 по московскому времени.

На текущий момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.