Слуцкий: «Дзюба сильнее 80% форвардов РПЛ»

Главный тренер «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий высоко оценивает уровень нападающего Артёма Дзюбы. По словам Слуцкого, даже на сегодняшний день Дзюба сильнее большинства нападающих, выступающих в Российской премьер-лиге.

«Дзюба до сих пор сильнее как минимум 80 процентов форвардов, играющих в РПЛ. Бесконечно это доказывает на всех уровнях», - сказал Слуцкий на канале «Т-Лига Уличного Футбола» в YouTube.

Как известно, в сентябре Артём Дзюба подписал контракт с «Акроном». С тех пор нападающий провёл пять официальных матчей, в которых записал на свой счёт один гол и три голевых паса на партнёров.