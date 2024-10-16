Спортивный директор «Спартака» побаивается Станковича

Томаш Амарал, который в «Спартаке» работает на должности спортивного директора, побаивается главного тренера команды Деяна Станковича. Одним из признаков стал летний трансфер Миенты Абены, состоявшийся по инициативе серба.

«Сейчас в клубе чувствуется, что Амарал слегка побаивается Станковича и чувствует его авторитет. Первым признаком этого стал как раз трансфер Абены», - комментарий источника приводит «Чемпионат».

На текущий момент «Спартак» располагается на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Деяна Станковича отстаёт на восемь зачётных баллов.