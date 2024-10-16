В прессе появлялась информация о том, что «Спартака» отказался от трансфера нападающего Сантьяго Хименеса из «Фейеноорда». Комментарий на этот счёт сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» дал технический директор нидерландского клуба – Деннис те Клозе.

«Никакого предложения из России по Хименесу у нас не было, это неправда», - сказал те Клозе.

Сантьяго Хименесу сейчас 23 года, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 40 миллионов евро. В сезоне 2024/2025 нападающий провёл семь матчей, в которых записал на свой счёт четыре гола и два результативных паса на партнёров.